В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицо

Расследования 06.12.2019 12:24
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06.12.2019 12:24
«Торговый дом «ВВК» признан виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица и оштрафован на 500 тысяч рублей. Основанием для привлечения ООО к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, установлено, что 22 июня 2018 года работник ООО «Торговый дом «ВВК» предложил сотруднику полиции 50 тысяч рублей за то, чтобы последний не составлял протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по факту нарушения требований миграционного законодательства. Полицейский не пошел на нарушение законодательства.
В настоящее время в отношении лица, предложившего незаконное денежное вознаграждение, инициировано уголовное преследование за покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере.
Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с положениями ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности . В этой связи суд признал ООО «Торговый дом «ВВК» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.
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