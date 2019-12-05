На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусов





Сегодня из 26 автобусов, проверенных дорожными полицейскими на двух автовокзалах Волгограда, в 10 выявлены нарушения, влияющие на безопасность перевозок. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, проверки проходят в рамках профилактической акции "Безопасный автобус", стартовавшей в регионе 3 декабря.

Дорожные полицейские инспектируют техническое состояние автобусов, соблюдение водителями транспортной дисциплины, режима труда и отдыха, а также работу должностных лиц пассажирских предприятий. Сегодня сотрудники технического надзора Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду проверили автобусы на Центральном автовокзале и автовокзале в Красноармейском районе.

Нарушители привлечены к административной ответственности. За выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, им грозит штраф до 8 тысяч рублей.

Необходимость проведения подобных мероприятий вызвана ростом ДТП на пассажирском транспорте. С начала текущего года в Волгоградской области произошло 218 ДТП с участием автобусов, в которых погибло 15 человек и 358 были ранены. По вине водителей автобусов совершено 120 ДТП, в которых погибли 3 и ранено 158 человек.



