На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусов

Происшествия 05.12.2019 11:56
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05.12.2019 11:56
Сегодня из 26 автобусов, проверенных дорожными полицейскими на двух автовокзалах Волгограда, в 10 выявлены нарушения, влияющие на безопасность перевозок. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, проверки проходят в рамках профилактической акции "Безопасный автобус", стартовавшей в регионе 3 декабря.
Дорожные полицейские инспектируют техническое состояние автобусов, соблюдение водителями транспортной дисциплины, режима труда и отдыха, а также работу должностных лиц пассажирских предприятий. Сегодня сотрудники технического надзора Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду проверили автобусы на Центральном автовокзале и автовокзале в Красноармейском районе.
Нарушители привлечены к административной ответственности. За выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, им грозит штраф до 8 тысяч рублей.
Необходимость проведения подобных мероприятий вызвана ростом ДТП на пассажирском транспорте. С начала текущего года в Волгоградской области произошло 218 ДТП с участием автобусов, в которых погибло 15 человек и 358 были ранены. По вине водителей автобусов совершено 120 ДТП, в которых погибли 3 и ранено 158 человек.
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