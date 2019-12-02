Культура

Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского оживают стены

Культура 02.12.2019 13:19
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02.12.2019 13:19


Процесс росписи верхней части алтаря строящегося в Волгограде собора Александра Невского удалось сегодня запечатлеть ИА «Высота 102». Сейчас иконописцы работают над иконой Божией Матери Оранта. Чтобы увидеть работу мастеров вблизи фотокорреспондент информагентства поднялся по лестнице почти под самый потолок алтаря. Один из тех, кто расписывает стены собора - известный московский иконописец Александр Лавданский. В свое время он выполнял росписи во многих православных храмах в России и за рубежом. 

На декабрь намечена установка главного купола собора, после этого начнется роспись всех внутренних помещений - это около 6 тысяч кв.м. Также начнется работа над иконостасом, согласно эскизам он должен быть белоснежным. Сам храм снаружи будет точной копией собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создают нечто новое, но по всем православным канонам.

Параллельно в храме идут другие внутренние работы, и готовится один из самых знаковых этапов - сборка  главного - самого большого купола. Пока его золотые части переливаются на солнце каждая сама по себе.


Открытие в Волгограде 85-метрового Александро-Невского собора, который станет кафедральным, намечено на 2021 год. 


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