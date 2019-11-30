Расследования

Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейского

Расследования 30.11.2019 15:31
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30.11.2019 15:31


Сегодня Дубовский районный суд выдал санкцию на арест 20-летнего гражданина России и США за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. По ходатайству следствия он заключен под стражу на 2 месяца.
Напомним, 27 ноября текущего года молодой человек напал на участкового с ножом, нанес ему не менее двух ударов в область лица и спины. Полицейского госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан в лесном массиве. При задержании он оказал сопротивление, поэтому в отношении него были применена физическая сила и специальные средства. 
По версии следствия, майор полиции прибыл в село Прямая Балка в Дубовском районе, чтобы опросить подозреваемого по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Агрохолдинг Дубовский». Предполагаемый фигурант находился дома с семьей. Отказавшись отвечать на вопросы полицейского о месте своего пребывания в период совершения кражи, молодой человек накинулся на стража порядка с ножом и нанес участковому два удара, причинив порез в надбровной области и колотое ранение спины. Разоружить подозреваемого помогла его мать, которая зашла в комнату, услышав крики и шум борьбы. Когда сотрудник полиции стал вызывать подкрепление, мужчина предпринял попытку скрыться с места происшествия. 
Согласно представленным суду материалам, задержанный имеет двойное гражданство (Российской Федерации и США), не имеет постоянного места работы, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области

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