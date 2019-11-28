



Полицейские задержали в Волгограде 19-летнего студента колледжа, который сливал бензин с чужих автомобилей, чтобы заправить свою "Ниву". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, о пропаже 25 литров бензина из бака автомобиля "Нива" заявил 49-летний житель Кировского района. Он пояснил, что припарковал свой автомобиль во дворе дома по ул. Турбинная. Сыщики установили свидетелей, которые видели машину, на которой уехал предполагаемый злоумышленник. Им оказался 19-летний студент. В багажнике его автомобиля полицейские нашли 4 канистры, шланг и лейку. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что отец подарил ему автомобиль, а чтобы не тратить деньги на бензин, он решил ночью со стоящих во дворах машин сливать топливо. Возбуждено уголовное дело.



