Расследования 28.11.2019 11:25
938 2
28.11.2019 11:25
Полицейские задержали в Волгограде 19-летнего студента колледжа, который сливал бензин с чужих автомобилей, чтобы заправить свою "Ниву". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, о пропаже 25 литров бензина из бака автомобиля "Нива" заявил 49-летний житель Кировского района. Он пояснил, что припарковал свой автомобиль во дворе дома по ул. Турбинная. Сыщики установили свидетелей, которые видели машину, на которой уехал предполагаемый злоумышленник. Им оказался 19-летний студент. В багажнике его автомобиля полицейские нашли 4 канистры, шланг и лейку. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что отец подарил ему автомобиль, а чтобы не тратить деньги на бензин, он решил ночью со стоящих во дворах машин сливать топливо. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное дело28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
732 Обсудить
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взятку27.11.2019 13:13
Расследования 27.11.2019 13:13
827 Обсудить
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на барже27.11.2019 12:05
Расследования 27.11.2019 12:05
6399 2 Обсудить
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойню26.11.2019 17:26
Расследования 26.11.2019 17:26
3529 2 Обсудить
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под Волгоградом26.11.2019 15:58
Расследования 26.11.2019 15:58
6180 5 Обсудить
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфонов26.11.2019 14:33
Расследования 26.11.2019 14:33
1886 7 Обсудить
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесу26.11.2019 13:04
Расследования 26.11.2019 13:04
10262 9 Обсудить
Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материалов26.11.2019 09:55
Расследования 26.11.2019 09:55
8175 Обсудить
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды деда25.11.2019 18:38
Расследования 25.11.2019 18:38
3831 1 Обсудить
В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжных25.11.2019 16:38
Расследования 25.11.2019 16:38
3626 3 Обсудить
В Волгограде владелец шиномонтажки идет под суд за подмену листов в договоре аренды земли25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
7676 Обсудить
Ждала «Дольче Габбана»: волгоградка отсудила у продавца-обманщика 150 тысяч рублей25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
6972 4 Обсудить
В Волгограде осужденного за контрабанду анаболиков бодибилдера отпустили домой25.11.2019 11:04
Расследования 25.11.2019 11:04
5018 7 Обсудить
Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного гранта23.11.2019 09:41
Расследования 23.11.2019 09:41
4409 5 Обсудить
В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушение22.11.2019 12:14
Расследования 22.11.2019 12:14
4564 8 Обсудить
Реклама