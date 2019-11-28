Расследования

В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подарка

Расследования 28.11.2019 11:25
938 2
28.11.2019 11:25


Полицейские задержали в Волгограде 19-летнего студента колледжа, который сливал бензин с чужих автомобилей, чтобы заправить свою "Ниву". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, о пропаже 25 литров бензина из бака автомобиля "Нива" заявил 49-летний житель Кировского района. Он пояснил, что припарковал свой автомобиль во дворе дома по ул. Турбинная. Сыщики установили свидетелей, которые видели машину, на которой уехал предполагаемый злоумышленник. Им оказался 19-летний студент. В багажнике его автомобиля полицейские нашли 4 канистры, шланг и лейку. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что отец подарил ему автомобиль, а чтобы не тратить деньги на бензин, он решил ночью со стоящих во дворах машин сливать топливо. Возбуждено уголовное дело.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Расследования
28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
732 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2019 13:13
Расследования 27.11.2019 13:13
827 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2019 12:05
Расследования 27.11.2019 12:05
6399 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 17:26
Расследования 26.11.2019 17:26
3529 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 15:58
Расследования 26.11.2019 15:58
6180 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 14:33
Расследования 26.11.2019 14:33
1886 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 13:04
Расследования 26.11.2019 13:04
10262 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 09:55
Расследования 26.11.2019 09:55
8175 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 18:38
Расследования 25.11.2019 18:38
3831 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 16:38
Расследования 25.11.2019 16:38
3626 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
7676 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
6972 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 11:04
Расследования 25.11.2019 11:04
5018 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.11.2019 09:41
Расследования 23.11.2019 09:41
4409 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 12:14
Расследования 22.11.2019 12:14
4564 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:53
В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»Смотреть фотографии
14:47
"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:54
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонтСмотреть фотографии
12:26
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»Смотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жильеСмотреть фотографии
11:04
Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»Смотреть фотографии
10:33
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 маяСмотреть фотографии
09:27
Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде Смотреть фотографии
09:04
Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремиейСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра ДюковаСмотреть фотографии
08:00
«Агентство Больших Возможностей» - о церемонии награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Жителей общаги в Красноармейском районе Волгограда истязают ледяным душемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
16:40
Администрация Волгограда берет взаймыСмотреть фотографии
16:14
Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"Смотреть фотографии
15:55
Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсацииСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отцаСмотреть фотографии
14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской области Смотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взяткуСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 