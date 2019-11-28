В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТП

Происшествия 28.11.2019 09:56
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28.11.2019 09:56
Авария с двумя пострадавшими произошла накануне в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на улице Кирова водитель автомобиля "Нива Шевроле" при развороте совершил столкновение с "ГАЗ-322132" маршрута 24 "А", который двигался по улице Кирова без изменения направления. В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. В больницу с травмами были доставлены 46-летний мужчина и 40-летняя женщина.
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