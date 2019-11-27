В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплата





Реальные денежные доходы жителей Волгоградской области снизились. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградстате подсчитали, что за январь-октябрь 2019 года они снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные располагаемые доходы населения также уменьшились – на 1,4%. Как следует из данных итогов социально-экономического положения региона, зато увеличилась номинальная среднемесячная начисленная зарплата - на 4,4% (сейчас ее средний размер составляет 31764 рубля). По информации Волгоградстата, рост отмечен и по другим ключевым показателям, кроме сферы строительства. Так, падение в этой области произошло в районе 20%. А вот жилых домов стали строить больше – на 12,3% (462 тыс. кв.м.).

Вырос индекс промышленного производства в январе-октябре 2019 года составил 0,3%, а продукции сельского хозяйства – на 12,1% (12629 миллиона рублей). Индекс потребительских цен за исследуемый период составил 4,5%.



