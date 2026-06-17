



В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается экстремальное ухудшение погодных условий. МЧС России выпустило предупреждение об угрозе ненастья до конца суток.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области в период 11:20-13:00 17.06.2026 и до конца вечера. Будьте внимательны и осторожны, - говорится в оповещении спасателей.

Отметим, в период удара непогоды специалисты рекомендуют жителям региона по возможности избегать нахождения на улице, а в случае необходимости держаться подальше от больших деревьев, рекламных и другого рода конструкций, которые могут не выдержать сильных порывов ветра.