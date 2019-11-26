Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизни

Аналитика 26.11.2019 17:07
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26.11.2019 17:07
Финансовый университет при Правительстве РФ завершил очередное исследование по качеству жизни в российских городах. Как сообщает ИА «Высота 102», аналитики собрали данные опросов, проведенных в 78 городах с населением больше 250 тысяч человек, и отправили Волгоград на четвертое место с конца в списке. В пятерку аутсайдеров, кроме Волгограда, вошли Омск, Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ. Лидерами рейтинга стали Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва.
Исследование проходило в виде опроса горожан (не менее 600 человек в каждом городе) летом и осенью этого года. Причем использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения, говорится в выводах.
Как следует из данных опроса, социологи интересовались мнением горожан по пяти ключевым темам: это работа дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции; культура и образование; медицинское обслуживание; работа местных властей; состояние жилого фонда и коммунальная инфраструктура, а также общая оценка качества жизни. Больше всего негативных отзывов было получено на вопрос о работе местных властей – в частичном рейтинге Волгоград занял третье место с конца. По качеству медобслуживания Волгоград расположился на 46-ом месте. Лучше всего, по мнению опрошенных горожан, дела в городе-миллионнике обстоят в дорожной сфере, в области общественного транспорта, довольны по большей части опрошенные и работой дорожных полицейских (11-е место среди 78 российских городов). Невысоко оценили волгоградцы сферу культуры и образования – 70-е место в общероссийском рейтинге. Недовольны горожане и состоянием жилого фонда и коммунальной инфраструктуры - 74-ое место среди всех городов, участников опроса.
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