Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизни





Финансовый университет при Правительстве РФ завершил очередное исследование по качеству жизни в российских городах. Как сообщает ИА «Высота 102», аналитики собрали данные опросов, проведенных в 78 городах с населением больше 250 тысяч человек, и отправили Волгоград на четвертое место с конца в списке. В пятерку аутсайдеров, кроме Волгограда, вошли Омск, Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ. Лидерами рейтинга стали Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва.

Исследование проходило в виде опроса горожан (не менее 600 человек в каждом городе) летом и осенью этого года. Причем использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения, говорится в выводах.

Как следует из данных опроса, социологи интересовались мнением горожан по пяти ключевым темам: это работа дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции; культура и образование; медицинское обслуживание; работа местных властей; состояние жилого фонда и коммунальная инфраструктура, а также общая оценка качества жизни. Больше всего негативных отзывов было получено на вопрос о работе местных властей – в частичном рейтинге Волгоград занял третье место с конца. По качеству медобслуживания Волгоград расположился на 46-ом месте. Лучше всего, по мнению опрошенных горожан, дела в городе-миллионнике обстоят в дорожной сфере, в области общественного транспорта, довольны по большей части опрошенные и работой дорожных полицейских (11-е место среди 78 российских городов). Невысоко оценили волгоградцы сферу культуры и образования – 70-е место в общероссийском рейтинге. Недовольны горожане и состоянием жилого фонда и коммунальной инфраструктуры - 74-ое место среди всех городов, участников опроса.