В трёх районах Волгограда отключат холодную воду в выходные





Плановое отключение холодного водоснабжения запланировано в ближайшие выходные в Волгограде. Как сообщают "Концессии водоснабжения", 26 и 27 сентября подачу воды потребителям приостановят в Центральном, Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака. Ограничения необходимы, чтобы провести масштабные ремонтные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения.



Планируется, что для удобства горожан будет организован подвоз чистой питьевой воды. 12 цистерн будут дежурить с 8:00 до 20:00. При этом ресурсоснабжающая организация уточняет, что автомобили с водой невозможно разместить на каждой улице, а график подвоза составлялся так, чтобы охватить максимальное количество потребителей.