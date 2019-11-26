Энергетики назвали причину резкого отключения света в Краснослободске под Волгоградом

Происшествия 26.11.2019 09:56
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26.11.2019 09:56
Причиной резкого отключения света в Краснослободске накануне вечером стало технологическое повреждение оборудования на подстанции "Красная слобода", питающей сети напряжением 10 кВ. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского филиала «Россети Юг», в результате, около 8 часов вечера был частично обесточен город Краснослободск, близлежащие турбазы. Об отключении света в редакцию информагентства также сообщили жители поселков Маслово и Горпитомник. Три бригады энергетиков оперативно выдвинулись на место для проведения аварийно-восстановительных работ. Около полуночи энергоснабжение было восстановлено, свет появился в домах жителей Краснослободска и ближайших сел.
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