Происшествия

В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассе

Происшествия 24.11.2019 10:00
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24.11.2019 10:00


В Городищенском районе Волгоградской области накануне в аварии погиб 24-летний парень. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около полуночи. Молодой мужчина ехал на машине «ВАЗ 21102» по федеральной автодороге «Волгоград –К.Шахтинск». Но не справился с управлением, в результате машину вынесло в кювет, автомобиль перевернулся. Водитель скончался до прибытия медиков. 
Напомним, трасса «Волгоград-Шахтинск» пользуется недоброй славой. Здесь часто происходят ДТП со смертельным исходом. 

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