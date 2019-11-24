В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассе





В Городищенском районе Волгоградской области накануне в аварии погиб 24-летний парень. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около полуночи. Молодой мужчина ехал на машине «ВАЗ 21102» по федеральной автодороге «Волгоград –К.Шахтинск». Но не справился с управлением, в результате машину вынесло в кювет, автомобиль перевернулся. Водитель скончался до прибытия медиков.

Напомним, трасса «Волгоград-Шахтинск» пользуется недоброй славой. Здесь часто происходят ДТП со смертельным исходом.



