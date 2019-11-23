Происшествия 23.11.2019 16:29
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23.11.2019 16:29
В Волгограде госпитализированы четыре человека с отравлением угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось в одной из квартир дома №64 по ул. Карла Маркса в Советском районе. Среди пострадавших – 31-летняя и 34-летние женщины, 32-летний мужчина и 4-летний ребенок. Состояние получивших отравление волгоградцев оценивается как средней степени тяжести. Медицинскую помощь они получают в городской клинической больнице №25. Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газовой колонки.
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