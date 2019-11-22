



Генеральный директор СК "Ротор" Андрей Рекечинский обратился к болельщикам с просьбой болеть "культурно и цивилизованно". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в клубе. " Мы призываем вас соблюдать простые правила приличия и уважать себя и окружающих. "Волгоград Арена" — это наш дом и мы с вами несём ответственность за то, как долго он сохранит свой первозданный вид. Просим вас следовать элементарным нормам этикета: выбрасывать мусор в урну, не курить в туалетах, не плевать на пол. Помните о комфорте других людей", - так Андрей Рекечинский попытался воздействовать на любителей футбола.

Напомним, завтра пройдет 25-й матч Олимп Первенства ФНЛ. "Ротор" будет играть с "Томью" на "Волгоград Арене". Стадион, построенный к ЧМ-2018, буквально на днях стал собственностью Волгоградской области. Постановление о передаче объекта региону подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.







