





С пылу с жару - второй выпуск проекта «Синхронизация». Наша героиня – владелица бьюти-школы Яна Кострыкина. Ее мастера наращивают ресницы, делают татуаж бровей, обучают своему искусству новичков. Яна родилась на окраине Волгограда в простой семье. Успех в бизнесе такие вводные не сулили. Куда податься вчерашней выпускнице вуза, если тебя нигде не ждут? Как открыть бизнес на голом энтузиазме и при нулевых вложениях? Яна знает – Яна через это прошла. И, кстати, причем тут областной депутат Шарифов и экс-губернатор Шабунин?..

Сразу предупреждаем, это интервью противопоказано диванным экспертам и любителям медиасрачей. Но если есть желание понять, как сделать первые шаги в бизнесе, побороть синдром самозванца и на реальном примере убедиться, что черт не так уж и страшен, то вперед к просмотру.

Первая «Синхронизация» собрала больше двух тысяч просмотров и десятки комментариев. Об изнанке брутального бизнеса и работе на выборах нам все как на духу рассказал Вячеслав Кузьменко (смотреть ЗДЕСЬ ).



