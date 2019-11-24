Аналитика

Бизнесвумен из Волгограда – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутата

Аналитика 24.11.2019 17:00
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24.11.2019 17:00



С пылу с жару - второй выпуск проекта «Синхронизация». Наша героиня – владелица бьюти-школы Яна Кострыкина. Ее мастера наращивают ресницы, делают татуаж бровей, обучают своему искусству новичков. Яна родилась на окраине Волгограда в простой семье. Успех в бизнесе такие вводные не сулили. Куда податься вчерашней выпускнице вуза, если тебя нигде не ждут? Как открыть бизнес на голом энтузиазме и при нулевых вложениях?  Яна знает – Яна через это прошла. И, кстати, причем тут областной депутат Шарифов и экс-губернатор Шабунин?..
Сразу предупреждаем, это интервью противопоказано диванным экспертам и любителям медиасрачей. Но если есть желание понять, как сделать первые шаги в бизнесе, побороть синдром самозванца и на реальном примере убедиться, что черт не так уж и страшен, то вперед к просмотру.
Первая «Синхронизация» собрала больше двух тысяч просмотров и десятки комментариев. Об изнанке брутального  бизнеса и работе на выборах нам все как на духу рассказал Вячеслав Кузьменко (смотреть ЗДЕСЬ).
 

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