









Про сиротское финансирование на покупку жилья сиротам, нехватку денег на бесплатные лекарства нуждающимся и пенсии поговорили сегодня между делом областные депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», проект закона о бюджете Волгоградской области на 2020 год вызвал диаметрально противоположные эмоции у представителей разных парламентских фракций. Каждый гнет свою линию: коммунисты видят черное, единороссы – исключительно белое. Истина, по всей видимости, где-то посередине.





Член фракции КПРФ Валерий Могильный зачитал несколько говорящих цифр из заключения прокуратуры на проект бюджета. Так, фактическая потребность обеспечения медикаментами региональных льготников составляет 2,8 млрд рублей. В казне региона на будущий год заложен только 1,1 млрд. На покупку квартир для сирот выделено только 3,6% от потребности, что позволяет исполнить лишь судебные решения, вынесенные в 2017 году. «Я сразу вспоминаю анекдот, который рассказал Владимир Путин. Бабушка приходит в юридическую консультацию и спрашивает: «Я право имею?». Ей отвечают: «Имеешь". Бабушка: «А могу?». «Нет, не можешь». Так и в этой ситуации. Вроде право жители имеют, а получить должным образом не могут», - заключил депутат.





Оптимистично настроенному руководителю фракции «ЕР» в облдуме Михаилу Струку тот же самый стакан кажется наполовину полным. «Могу отметить, что ежегодно наблюдается увеличение расходов и доходов бюджета. Казна несет достаточно серьезную социальную нагрузку – 78%. По основным направлениям видим положительную динамику в финансировании», - отметил парламентарий.

Главную думскую коммунистку Тамару Головачеву волнуют, прежде всего, пенсии. «Не только их размер, но и последствия. Сегодня даже статистика говорит о том, что смертность в селах гораздо больше , чем в городе, а значит, выживаемость. Тревожат и показатели отъезда из Волгоградской области», - говорит коммунистка.

Спикер заксобрания Александр Блошкин предложил коллегам мысленно вернуться в 2014 год. «В Волгограде ни одной улицы не было в нормативном состоянии. Убито образование, убито здравоохранение. И только ценой неимоверных усилий за эти 5 лет удалось ситуацию изменить. Просто откройте глаза, проехайте на автомобилях по Волгограду, районам области и посмотрите, что сегодня. Да, много еще вопросов, которые нужно решать. Но это то наследство, которое мы получили в 2014 году, и теперь разгребаем. Это информация к размышлению», - поставил точку в дискуссии спикер парламента и включил режим голосования. Большинством голосов бюджет был утвержден.





Справка. Доходы бюджета Волгоградской области 2020 года утверждены в объеме 108,9 млрд рублей. Расходы - 108,7 млрд рублей. Профицит – 200 млн рублей. Большая часть расходов (32,3 млрд) приходится на социальную сферу. На 2-ом месте по объему финансирования – образование (25 млрд рублей), на 3-ем – экономика (21,5 млрд). На культуру предусмотрено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение - 10 млрд рублей, на физкультуры и спорт – 1,5 млрд. На СМИ – 103,3 млн рублей. Обслуживание госдолга обойдется в 2,9 млрд рублей.

В 2020 году администрация области планирует взять в кредит у банков 20,1 млрд рублей. Объем бюджетных займов составит 5 млрд рублей.











