В Волгоградской облдуме единоросс и коммунистка поспорили о зарплатах сельских учителей

Политика 21.11.2019 13:13
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21.11.2019 13:13
Из-за зарплат учителей едва не поругались депутаты из конкурирующих фракций в Волгоградской облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании парламента главная коммунистка региона Тамара Головачева заявила о том, что педагоги на селе получают нищенские зарплаты – 11-12 тысяч рублей при рабочей нагрузке 16 часов в день. В городе, по словам народной избранницы, учителя получают на руки 15-16 тысяч.
«Последнее посещение школ, учебных заведений говорит о том, что сегодня –это самая, пожалуй, социально зреющая ситуация, которая находится на грани обострения. Особенно учителя на селе. В городе еще можно выжить. Это заставляет нас подумать, а все ли здесь благополучно?», - задалась вопросом парламентарий. О низких доходах бюджетников коммунистка упомянула при обсуждении проекта бюджета региона 2020 года. Фракция КПРФ отказалась поддерживать документ.
Спустя почти час на исходе думского заседания депутат от партии «Единая Россия» Александр Осипов решил ответить коммунистам. С озвученными Головачевой данными представитель партии власти, избранный по Калачевскому одномандатному округу, оказался в корне не согласен. «Я сейчас набрал своих… образование района и хочу проинформировать коллег из компартии: учителя получают 30 тысяч, допобразование – 28 тысяч. Я про то, что надо пользоваться цифрами с земли», - резко высказался депутат. Тамара Петровна тут же парировала: «извините, в следующий раз я вас возьму с собой в школу».
Больше всех, похоже, от этой перепалки запереживал спикер облдумы Александр Блошкин, который призвал коллег жить дружно. «Александр Владимирович, Тамара Петровна – без эмоций. Прошу успокоиться», - вмешался председатель заксобрания.
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