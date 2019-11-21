Расследования 21.11.2019 10:06
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21.11.2019 10:06
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств по административным производствам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД по Иловлинскому района подозревается в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ.
Проверкой установлено, что сотрудница полиции при наличии данных о составе в действиях юридического лица административного правонарушения, предусмотренного ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина), фальсифицировала административные материалы и составляла протоколы на физических лиц. В результате юридическое лицо незаконно освобождалось от административных штрафов в размере от 250 до 800 тыс рублей, в то время как для граждан сумма штрафов составляет от 2 до 5 тыс рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УСБ ГУВД по Волгоградской области.
Предварительное следствие по уголовному делу проводится Иловлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Иловлинского района на контроль.
Напомним, в Иловлинском районе регулярно выявляются нарушения миграционного законодательства. Фермеры здесь нередко привлекают к работе мигрантов, не имеющих законно оформленных разрешений на трудовую деятельность. Работники зачастую проживают в ужасных условиях, получают копеечную зарплату и вынуждены идти на все условия работодателя.
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