В Волгограде в трамвае умер пенсионер

Происшествия 21.11.2019 11:40
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21.11.2019 11:40
Сегодня утром в трамвае №6 умер пассажир. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сидевший мужчина не вышел, как все пассажиры, на конечной остановке в Дзержинском районе. Когда кондуктор решила выяснить, не уснул ли он, оказалось, что пассажир не подает признаков жизни. Экипаж электротранспорта незамедлительно вызвал скорую помощь. Прибывшие через несколько минут сотрудники службы "03" констатировали смерть мужчины. Как пояснили информагентству в администрации Волгограда, происшествие случилось на конечной остановке "36-я школа". Пассажиру было примерно 80 лет. До выяснения обстоятельств трамвайный вагон был направлен на резервные пути разворотного кольца. Движение электротранспорта на маршруте №6 сейчас осуществляется по расписанию. Причины смерти волгоградца выясняются.
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