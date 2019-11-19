В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплекс

Здравоохранение 19.11.2019 12:58 Новости компаний
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19.11.2019 12:58 Новости компаний
В поликлинике медсанчасти (МСЧ) Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию, завершены монтаж и установка нового рентгеновского диагностического комплекса.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в торжественном мероприятии, посвященном открытию комплекса, приняли участие руководители и сотрудники медучреждения, а также депутат Волгоградской областной думы, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
«Сегодня, чтобы сделать трубу для наших потребителей, нужно высокотехнологическое оборудование, - отметил Сергей Четвериков. - Но трубы делает не техника, а люди, которые трудятся на заводе. И от того, в каком настроении и состоянии они придут на работу и уйдут с неё, зависит очень много. Руководство ТМК всегда заботилось и продолжает заботиться о своих сотрудниках. Если им требуется, они должны получить консультацию и квалифицированную помощь врачей. То же самое касается и жителей нашего региона, потому что они также обращаются в наше медицинское заведение».
О том, что с новым оборудованием появляются новые возможности, упомянул и заместитель председателя профсоюзного комитета ВТЗ Владимир Князьков: «Замечательно, что вся политика и ТМК, и завода во многом социально направлена. В условиях, когда денег всегда и везде не хватает, они всё равно находятся на улучшения условий труда рабочих, их отдыха и развитие медицинских услуг. Новое оборудование облегчит работу врачам и поможет им ставить более точный диагноз пациентам, а значит своевременно назначать правильное лечение».
По словам главного врача МСЧ ВТЗ Виктора Потоцкого, в подобной комплектации комплекс сегодня – единственный в нашем регионе. Комплекс способен работать как в аналоговом, так и в цифровом режимах круглосуточно, рассчитан на 3 рабочих места, что позволяет делать весь объем рентгеновских исследований.
Новый комплекс уже начал принимать первых своих пациентов и стал очередным подарком заводчанам к предстоящему 50-летнему юбилею предприятия.
Напомним, поликлиника ВТЗ рассчитана на ежедневное обращение тысячи человек. Здесь трудятся порядка 140 специалистов младшего, среднего и высшего звена. Приём ведут даже такие редкие специалисты, как гастроэнтеролог, ревматолог, травматолог, уролог, дерматовенеролог и другие.
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