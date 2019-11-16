Происшествия

В Волгограде рецидивист с отверткой напал на школьников

Происшествия 16.11.2019 20:18
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16.11.2019 20:18


Ранее судимый за кражи и грабеж рецидивист накануне вечером напал на двоих школьников – учащихся 7 и 8 класса. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие произошло в Ворошиловском районе Волгограда на улице Буханцева в районе 10 вечера. Используя в качестве оружия отвертку, разбойник пытался отобрать у детей имевшиеся деньги и в итоге проткнул стопу одному из школьников. Полицейские задержали преступника по горячим следам. Он оказался жителем Городищенского района.

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