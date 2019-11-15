Со сцены ЦКЗ в Волгограде Александра Пахмутова пожелала землякам беречь Волгу

Культура 15.11.2019 17:08
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15.11.2019 17:08
Сегодня в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии прошел большой концерт, посвященный 90-летнему юбилею выдающейся Александры Николаевны Пахмутовой. Как сообщает ИА «Высота 102», присутствующие в зале смогли увидеть и услышать трогательное видеообращение уроженки Бекетовки к землякам. В программе праздничной концертной программы — симфоническая увертюра «Юность» Александры Пахмутовой, а также ее самые знаменитые песни. Волгоградский академический симфонический оркестр выступил под управлением двух дирижеров: художественного руководителя и главного дирижера коллектива, Заслуженного артиста РФ, Заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Аниханова и главного дирижера Тульского Губернаторского духового оркестра Владимира Леера.
Сегодня же в Волгограде официально открыли памятник Александре Пахмутовой - той самой девочке с окраины Сталинграда, которая прошла большой путь, создала великие музыкальные произведения и стала одним из символов эпохи.
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