В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора

Борьба с коррупцией 14.11.2019 10:16
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14.11.2019 10:16
С поличным при получении взятки в размере 40 тысяч рублей задержан государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», за вознаграждение сотрудник надзорного органа был готов подписать акты о вводе в эксплуатацию трансформаторных подстанций. Поcредником выступил ведущий инженер компании, на объекте которой силами подрядчика возводились энергоустановки для подачи напряжения на технические средства. Как официально сообщили в СУ СКР России по Волгоградской области, в отношении инспектора Ростехнадзора, а также ведущего инженера ООО возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), ч.1 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Свою вину в содеянном фигуранты уже полностью признали и дали подробные показания. Расследование продолжается. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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