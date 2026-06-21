Два поезда Астрахань-Волгоград задерживаются из-за ЧП на переезде

В РЖД сообщили 21 июня о задержке двух поездов сообщением Астрахань-Волгоград из-за смертельного ДТП на переезде в Астраханской области, где в результате столкновения грузовика с поездом произошел сход одной колесной пары локомотива.

В Приволжской ЖД уточнили, что происшествие случилось накануне в 20:40 мск на железнодорожном переезде на перегоне Владимировка — Покровка. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 42 Астрахань — Волгоград. Водитель локомотива предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате водитель грузовика погиб.





Сообщается, что пострадавших пассажиров и сотрудников локомотивной бригады нет.

К месту происшествия был направлен восстановительный поезд.

В результате поезд №42 Астрахань-Волгоград, задержанный из-за случившегося на переезде, смог отправиться в путь с задержкой около 4 часов.

Также более чем на 2 часа задержан поезд № 294 Астрахань — Волгоград (прицепная группа в составе поезда Саратов — Анапа).

Фото Южной транспортной прокуратуры

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