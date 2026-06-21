Под Волгоградом водители двух машин едва не погибли в лобовом ДТП

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Калачевском районе Волгоградской области. Водители чудом выжили, несмотря на сильные повреждения транспортных средств.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 21:50 мск на 48 км ФАД «Волгоград - К-Шахтинский».





По предварительным данным, аварию спровоцировал 42-летний водитель Hyundai Grandeur, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной». Пострадавших с места происшествия доставили в больницу.