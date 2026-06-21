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Смертоносные дроны ВСУ сбили за пределами Волгоградской области

Происшествия 21.06.2026 07:59
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21.06.2026 07:59


В Волгоградской области, где все еще действует режим беспилотной опасности, вражеские БПЛА минувшей ночью не сбивали. Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО отразили атаку в 9 регионах, перехватив и уничтожив 239 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны ВСУ сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, что с 22:45 мск 20 июня в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Аэропорт не закрывался и работает в штатном режиме. 


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