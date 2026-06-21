Волгоградцы 21 июня пройдут крестным ходом с чудотворной иконой

Сегодня, 21 июня, в Волгограде пройдет крестный ход с иконой Богородицы «Урюпинская», которая почитается как чудотворная.

– Крестный ход вокруг кафедрального собора Александра Невского пройдет после Божественной литургии, которая начнется в 10 утра, – рассказали в епархии.

Напомним, святыню накануне доставили в Волгоград из Урюпинска на торжества, посвященные памяти святых, в земле Волгоградской просиявших. Этот праздник отмечается в третье воскресенье после Пятидесятницы и в этом году выпал на 21 июня. Он также совпал с праздником явления иконы Божией Матери «Урюпинская», которое празднуется в эти выходные.

Явление чудотворной иконы «Урюпинская» произошло 8 (20) июня 1827 года. В следующем году будет отмечаться 200-летие этого события.

Фото Андрей Березовский, Зоя Казьмина с Волгоградской епархии