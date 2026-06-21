СФР сообщил волгоградцам о надбавке к пенсии в 1413 рублей

Индексация пенсий в текущем году произойдет автоматически для некоторых российских пенсионеров. Ожидать повышения денежных выплат стоит пожилым волгоградцам старше 80 лет, а также с инвалидностью I группы.

В СФР пояснили, что надбавка к пенсии начисляется автоматически за уход за таким пенсионером. Индексация к страховой пенсии составит 1413 рублей 86 копеек, а к пенсии по государственному пенсионному обеспечению – 1470 рублей 64 копейки.

Помимо этого, таким пенсионерам СФР устанавливает двойную фиксированную выплату к страховой пенсии.