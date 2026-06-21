



Жители Центрального района Волгограда, проживающие в домах по улице Чуйкова, не могут спать по ночам. Всему виной крики и громкая музыка, которые раздаются из увеселительных заведений, расположенных в здании речпорта на Центральной набережной.

– Невозможно спать, когда по ночам за окном безудержное веселье, – рассказывают жители. – На крыше речпорта в ресторанах проходят вечеринки. Они орут и пляшут до 3-4 утра каждую субботу. Жителям по улице Чуйкова спать невозможно. С открытыми окнами, просто ад настоящий. Мы мучаемся, а им весело.

В подтверждении своих слов волгоградцы пристали видео, снятое в 23:50 мск и во втором часу ночи. На записи видно, какой шум исходит от здания речпорта, где, судя по всему, веселятся на полную катушку, словно в последний раз.

– Полиция никак не реагирует. Звонили, они даже трубки не берут. До этого звонили и нам отвечали, что приедут, разберутся. Но они как гуляли, так и гуляют даже в такое непростое время, – жалуются люди. – По закону после 23 часов должна быть тишина, а ее мы не наблюдаем. И такое безобразие из года в год!

Волгоградцы, проживающие на Чуйкова также рассказали, что в последнее время возобновились танцы и под окнами МКД, так как улицу снова открыли для машин.

– В прошлом году добились закрытия улицы Чуйкова с пятницы по воскресенье, но в этом году её снова открыли! Машины гоняют с бешеной скоростью и громкими выхлопами! С вечера начинается кошмар, а на праздники вообще невозможно находиться дома! – рассказывают горожане.