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Общество

«Им весело, а мы не спим»: жители центра Волгограда пожаловались на ночные пляски на крыше речпорта

Общество 21.06.2026 12:26
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21.06.2026 12:26



Жители Центрального района Волгограда, проживающие в домах по улице Чуйкова, не могут спать по ночам. Всему виной крики и громкая музыка, которые раздаются из увеселительных заведений, расположенных в здании речпорта на Центральной набережной. 

– Невозможно спать, когда по ночам за окном безудержное веселье, – рассказывают жители. – На крыше речпорта в ресторанах проходят вечеринки. Они орут и пляшут до 3-4 утра каждую субботу. Жителям по улице Чуйкова спать невозможно. С открытыми окнами, просто ад настоящий. Мы мучаемся, а им весело. 

В подтверждении своих слов волгоградцы пристали видео, снятое в 23:50 мск и во втором часу ночи. На записи видно, какой шум исходит от здания речпорта, где, судя по всему, веселятся на полную катушку, словно в последний раз.

– Полиция никак не реагирует. Звонили, они даже трубки не берут. До этого звонили и нам отвечали, что приедут, разберутся. Но они как гуляли, так и гуляют даже в такое непростое время, – жалуются люди. – По закону после 23 часов должна быть тишина, а ее мы не наблюдаем. И такое безобразие из года в год!

Волгоградцы, проживающие на Чуйкова также рассказали, что в последнее время возобновились танцы и под окнами МКД, так как улицу снова открыли для машин.

– В прошлом году добились закрытия улицы Чуйкова с пятницы по воскресенье, но в этом году её снова открыли! Машины гоняют с бешеной скоростью и громкими выхлопами! С вечера начинается кошмар, а на праздники вообще невозможно находиться дома! – рассказывают горожане.

Жители просят власти и полицию обратить внимание на эту ситуацию и обязать владельцев увеселительных заведений веселиться после 23:00 мск более сдержанно.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что обращения от жителей Центрального района по поводу ночного шума были.

– Обращения в полицию были. Проводятся проверки, – сообщили в Главке.

Напомним, что летом прошлого года по поводу ночных загулов громких компаний в центре Волгограда высказался губернатор Андрей Бочаров. Тогда он обсудил эту ситуацию, которая уже накалилась до предела, с руководством ГУ МВД России по региону. В полиции пообещали, что покончат с ночными загулами. 

Видео читателей ИА «Высота 102»


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