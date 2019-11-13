Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень

Экология 13.11.2019 13:18
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13.11.2019 13:18
В Волгоградской области разбираются в скандале, который может обернуться экологической катастрофой из-за кражи канализационных труб. Журналисты Первого канала, сообщает ИА «Высота 102», приехали в поселок Светлый Яр, чтобы разобраться в проблеме и выяснить, по чьей вине окрестности населенного пункта тонут в нечистотах. Выяснилось, что чиновники и не заметили, как у них из-под носа похищали трубы, которые, впрочем, они считают «ничейными». Ничейными, видимо, для них являются и жители поселка, вынужденные жить в невыносимых условиях. Ищут ли похитителей трубы, за что на главу Светлоярского района подали в суд и как спасти Волгу от разгильдяйства и безответственности чиновников – в репортаже Первого канала.
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