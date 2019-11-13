В Волгоградской области памятнику «жирновский Алеша» нашли замену





Новый 5-метровый монумент установили в парке 40-летия Победы в городе Жирновск. Как сообщает ИА «Высота 102», памятник «жирновскому Алеше», который простоял на этом месте 35 лет и пришел в ветхое состояние, демонтировали. Планируется, что эту фигуру переустановят в селе Алешники Жирновского района.













Авторами новой скульптуры выступили художники-скульпторы из Фролово - Галина и Николай Пахомовы. За основу своей работы они взяли образ участника Великой Отечественной войны, кавалера трех Орденов Славы, жителя Жирновска Николай Хабарова.













Высота постамента составила 2,4 метра, сам памятник – 2,6 метра высотой. За спиной монумента находится мемориальная стена с барельефами десяти Героев Советского Союза, уроженцами района.

Фото памятников: Михаил Сафронов.







