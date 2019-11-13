От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгоградской области памятнику «жирновский Алеша» нашли замену

От Сталинграда - до Великой Победы 13.11.2019 12:05
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13.11.2019 12:05


Новый 5-метровый монумент установили в парке 40-летия Победы в городе Жирновск. Как сообщает ИА «Высота 102»,  памятник «жирновскому Алеше», который  простоял на этом месте 35 лет и пришел в ветхое состояние, демонтировали. Планируется, что эту фигуру переустановят в селе Алешники Жирновского района.



Авторами новой скульптуры выступили художники-скульпторы из Фролово - Галина и Николай Пахомовы. За основу своей работы они взяли образ участника Великой Отечественной войны, кавалера трех Орденов Славы, жителя Жирновска Николай Хабарова. 



Высота постамента составила 2,4 метра, сам памятник – 2,6 метра высотой. За спиной монумента находится мемориальная стена с барельефами десяти Героев Советского Союза, уроженцами района.
Фото памятников: Михаил Сафронов.


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