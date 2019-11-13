В Волгограде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек



Сегодня в 7 часов 29 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на проспекте им. Ленина в 4-х этажном доме в одной из квартир горели домашние вещи. К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 7:59 полностью ликвидировать горение. Были эвакуированы около 50 человек, спасены 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».



