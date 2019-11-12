В 105-ый день рождения Волгоградскому краеведческому музею презентовали новые экспонаты

Культура 12.11.2019 14:29
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12.11.2019 14:29
Сегодня в Волгоградском областном музее проходят торжества в честь 105-ой годовщины основания учреждения. В зале интерьеров царицынского купца начала работу уникальная экспозиция «Тайны музейных кладовых», сообщили ИА «Высота 102» в музее. Впервые здесь представлены экспонаты из самых первых коллекций Царицынского и Сталинградского музея краеведения: палеонтологической, фалеристики, уникальный фарфор, старинные часы и другие ценные предметы. Выставка продлится в течение месяца.
В ходе торжественной части многочисленные гости музея – представители общественности, исполнительной и законодательной власти региона – поздравили сотрудников музея и презентовали подарки учреждению. Так, от имени депутата Волгоградской областной думы, председателя комиссии по реализации приоритетных и национальных проектов Олега Савченко директору музея Анатолию Мальченко передали документ образца 1905 года – вексель на 500 рублей, выданный крестьянину из Царевского уезда (ныне – Ленинска). Парламентарий давно известен в регионе меценатством. Он неоднократно оказывал помощь учреждениям культуры, в том числе, сельским, в улучшении их материально-технической базы и пополнении музейных фондов.
Председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых вручил руководителю учреждения и его сотрудникам благодарственные письма за преданность профессии и личный вклад в развитие одного из старейших учреждений культуры региона.
«Несмотря на почтенный возраст музея – 105 лет, мы смотрим в будущее, у нас много планов по развитию. В настоящее время идет ремонт помещений здания пожарной каланчи на улице Коммунистической, которые мы пытаемся преобразовать под наши фонды. Я горжусь тем, что в областном краеведческом музее есть экземпляры, которых нет ни в одном музее мира. Все, что у нас есть – создано, в том числе, благодаря тем, кто неравнодушен к нашему прошлому, сегодняшнему и будущему», - отметил Анатолий Мальченко.
Волгоградский областной краеведческий музей был создан на базе городского школьного музея в ноябре 1914 года. Во время Гражданской и Великой Отечественной войны сильно пострадал, многие коллекции были разрушены. В настоящее время занимает два здания: бывшей Царицынской Земской Управы и Волжско-Камского коммерческого банка, которые являются памятниками истории и архитектуры регионального значения. В учреждении хранятся свыше 160 тысяч экспонатов.
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