В Михайловке мопед сбил детей-пешеходов: четверо в больнице

В Михайловке Волгоградской области накануне, 2 сентября, в ДТП с мопедом пострадали четверо. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 20-25 ч. на 180-м км автодороги «Жирновск — Вешенская». 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мопедом «Омакс» при обгоне ГАЗели совершил наезд на двух пешеходов 13 и 12 лет.