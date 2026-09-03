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Происшествия

В Михайловке мопед сбил детей-пешеходов: четверо в больнице

Происшествия 03.09.2026 11:59
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03.09.2026 11:59


В Михайловке Волгоградской области накануне, 2 сентября, в ДТП с мопедом пострадали четверо. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 20-25 ч.  на 180-м км автодороги «Жирновск — Вешенская». 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мопедом «Омакс»  при обгоне ГАЗели совершил наезд на двух пешеходов 13 и 12 лет. 

В результате ДТП водитель мопеда, его 17-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних пешеходов доставлены в медучреждение.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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