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Общество

«Это информационная атака»: Путин высказался о вбросах про мобилизацию и заморозку средств россиян

Общество 03.09.2026 12:58
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03.09.2026 12:58


Сегодня, 3 августа, Владимир Путин прокомментировал сообщения о скорой мобилизации и заморозке средств на счетах россиян, назвав их обычными вбросами. Также глава государства сообщил, для чего это делается, передает ТАСС.

– Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результаты, – сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, который проходит во Владивостоке 1-4 сентября.

Владимир Путин назвал распространение таких слухов задуманной информационной операцией. Ранее президент в ходе рабочего визита в Киргизию уже опровергал информацию о предстоящей мобилизации, называя это «чушью».

Глава государства сегодня также категорически опроверг еще один вброс, якобы о заморозке депозитов граждан.

– С какой стати? Это просто вбросы какие-то, кстати, довольно глупые, – сказал президент, отвечая на вопрос, будет ли это сделано. 

Фото: Александр Жолобов, фотобанк Фонда «Росконгресс» (сайт kremlin.ru)

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