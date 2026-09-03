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Общество

Для тех, кому побыстрее: волгоградцы начали торговать местами в километровых очередях к АЗС

Общество 03.09.2026 11:43
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03.09.2026 11:43


В Волгограде 3 сентября очереди за бензином на немногих работающих АЗС продолжают бить рекорды. В Советском районе Волгограда у поворота на Горную поляну оказалась сужена проезжая часть Университетского проспекта в обоих направлениях движения из-за пытающихся заправиться на АЗС «Газпрома» водителей.

Заторы здесь уже растянулись на 700 метров и продолжают расти. При этом, по словам автолюбителей, бензин здесь утром отпускали только по топливным картам, а ближе к 9:00 и вовсе перешли на обслуживание лишь спецтранспорта. По словам работников заправок, ближайший подвоз топлива здесь ожидается лишь 4 сентября.


На участке проспекта у перекрёстка с ул. Автомобилистов также оказалось ограничено движение автомобильного транспорта. Здесь основная очередь к АЗС «Лукойл» заняла одну из полос ул. Автомобилистов, в результате оказалось практически парализовано движение на полуторакилометровом участке вплоть до автобусной остановки «Рембыттехника» на ул. Электролесовской. При этом часть автолюбителей попытались проскочить на заправку, минуя очередь со второго заезда, из-за чего на АЗС произошёл конфликт.

Непростая ситуация сложилась и на участке от Нефтяного колледжа до пересечения Университетского проспекта с ул. им. Профессора Иншакова. Здесь образовался полуторакилометровый затор а подъезде к заправке Teboil.

Неожиданно заложником напряжённой обстановки стал общественный транспорт. Автобусы не могут подъезжать к площадкам и вынуждены осуществлять посадку и высадку пассажиров, останавливаясь во втором ряду, фактически полностью парализуя движение по магистрали.


Схожим образом ситуация обстоит и на других транспортных артериях Волгограда. Автолюбители отмечают, что даже на тех заправках, на которых ещё есть топливо, АЗС стараются максимально растянуть его реализацию, периодически приостанавливая обслуживание.

Примечательно, что пока одни волгоградцы сутками напролёт добираются до заветного пистолета, другие пытаются на этом сколотить бизнес. Так, на заправках участились случаи, когда дельцы, не имеющие потребности в бензине, занимают очереди и, когда выходят на финишную прямую, начинают раскидывать в городских чатах предложения продать своё место за определённую сумму.


Так, на Спартановке, ул. Академика Павлова, 3 сентября автолюбитель по имени Дмитрий предлагал помочь владельцам авто попасть на заправку «Лукойл», минуя других претендентов.

– Продам место в начале очереди, – говорится в объявлении, опубликованном в одном из водительских чатов.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась прицениться к предложению волгоградца, однако мужчина не ответил на вопрос журналистов о стоимости услуги.


Проигнорировал делец и других откликнувшихся в диалоге автолюбителей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в администрации Волгоградской области круглосуточно отслеживают ситуацию на региональных АЗС. По информации экспертов, очереди на заправках должны уменьшиться после корректировки логистики новых поставок топлива. Этот процесс должен завершится к 6 сентября.

Фото ИА «Высота 102» / Андрей Поручаев

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