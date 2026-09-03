



В Волгограде сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на главной высоте России – Мамаевом кургане – собрались представители различных национальностей, чтобы вспомнить и помолиться о жертвах чудовищного теракта в Беслане в 2004 году. Как сообщает ИА «Высота 102», по уже сложившейся традиции в Храме Всех Святых прошла панихида – жители Волгоградского региона поминали детей, родителей, педагогов и силовиков, погибших в ходе спецоперации по освобождению заложников.





Напомним, жесточайший в истории современной России теракт был совершен вооруженными преступниками в первые дни сентября в Беслане. Утром 1-го числа 22 года назад группа террористов ворвалась на территорию школы №1, захватив 1100 заложников. До 3 сентября люди без воды и возможности вставать находились в спортивном зале, а над их головами нависали бомбы. Воды террористы не давали даже грудным детям.

В результате штурма 3 сентября большую часть заложников силовикам удалось спасти, а террористов ликвидировать. Жертвами преступления стали 334 человека, из них 186 – дети. Погибли сотрудники Центра специального назначения ФСБ, МЧС и милиции.





На Мамаевом кургане памятные мероприятия по случаю траурной даты ежегодно организуются при участии общественной организации осетин «Алания». Но ежегодно на главную высоту России 3 сентября поднимаются и представители других диаспор – все неравнодушные волгоградцы.

– Теракты задумывались для того чтобы посеять рознь между народами, разобщить и рассорить людей. Однако никакие диверсии не смогут сломить единство жителей Волгоградского многонационального региона, – подчеркнули сегодня участники мероприятий.





– Мы знаем, что за каждым терактом стоит цель – сделать нас чужими друг другу. Но мы видим, как в трудные минуты люди разных национальностей встают плечом к плечу. Мы – жители одной страны. У нас общая история, общая земля и общие ценности: мир, взаимное уважение и братство между народами. Именно это делает нас по-настоящему сильными, – подчеркнули представители диаспор.





Ранее сообщалось о траурной акции на Привокзальной площади Волгограда. Утром 3 сентября здесь учащие ссузов и вузов возложили цветы в памятной плите жертвам терактов.