В четверг, 3 сентября, в международном аэропорту Волгограда зафиксированы массовые нарушения в графике полетов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов на Москву и Санкт-Петербург задерживаются, два рейса отменены.
Задержки вылета
По состоянию на 13.30 3 сентября, с задержкой ожидается отправление трех рейсов:
- S7 2146 (Москва) – вылет по расписанию в 13:50, перенесен на 17:30;
- «Победа» DP 6970 (Москва) – вместо 14:20 вылетит в 16:45;
- «Победа» DP 518 (Санкт-Петербург) – перенесен с 20:35 на 22:05.
Отменен рейс SU 1189 «Аэрофлота» по маршруту Волгоград – Москва, который должен был вылететь в 13:05, а затем в 14.05.
Задержки прилета
Нарушения коснулись и прибывающих бортов:
- FV 6117 / SU 6117 (Санкт-Петербург) – вместо 11:50 прибытие ожидается в 13:45;
- S7 2145 (Москва) – перенесен с 13:05 на 16:40;
- DP 6969 (Москва) – вместо 13:50 прибудет в 16:20;
- DP 517 (Санкт-Петербург) – перенесен с 20:05 на 21:35.
Отменен прилет рейса SU 1188 «Аэрофлота» из Москвы, который должен был прибыть в Волгоград в 13:10 после задержки.
Нарушения в графике связаны с массированной воздушной атакой со стороны Украины, отраженной российскими средствами ПВО в ночь на 3 сентября. За ночь, напомним, дежурные силы перехватили и уничтожили 416 украинских дронов.
Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию на официальном сайте аэропорта и на табло в здании аэровокзала.