



В четверг, 3 сентября, в международном аэропорту Волгограда зафиксированы массовые нарушения в графике полетов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов на Москву и Санкт-Петербург задерживаются, два рейса отменены.

Задержки вылета

По состоянию на 13.30 3 сентября, с задержкой ожидается отправление трех рейсов:

S7 2146 (Москва) – вылет по расписанию в 13:50, перенесен на 17:30;

«Победа» DP 6970 (Москва) – вместо 14:20 вылетит в 16:45;

«Победа» DP 518 (Санкт-Петербург) – перенесен с 20:35 на 22:05.

Отменен рейс SU 1189 «Аэрофлота» по маршруту Волгоград – Москва, который должен был вылететь в 13:05, а затем в 14.05.

Задержки прилета

Нарушения коснулись и прибывающих бортов:

FV 6117 / SU 6117 (Санкт-Петербург) – вместо 11:50 прибытие ожидается в 13:45;

S7 2145 (Москва) – перенесен с 13:05 на 16:40;

DP 6969 (Москва) – вместо 13:50 прибудет в 16:20;

DP 517 (Санкт-Петербург) – перенесен с 20:05 на 21:35.

Отменен прилет рейса SU 1188 «Аэрофлота» из Москвы, который должен был прибыть в Волгоград в 13:10 после задержки.

Нарушения в графике связаны с массированной воздушной атакой со стороны Украины, отраженной российскими средствами ПВО в ночь на 3 сентября. За ночь, напомним, дежурные силы перехватили и уничтожили 416 украинских дронов.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию на официальном сайте аэропорта и на табло в здании аэровокзала.