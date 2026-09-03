На ж/д вокзале в Волгограде почтили память жертв терроризма





Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом на железнодорожном вокзале Волгоград-1 прошла акция памяти погибших от рук нелюдей.

Волгоградцы возложили цветы к памятной плите и выпустили в небо белые шары, символ загубленных невинных душ.







Напомним, 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошёл теракт. Тогда погибли 18 человек, десятки получили ранения. В тот трагический день сержант полиции Дмитрий Маковкин ценой собственной жизни остановил террориста‑смертника у входа в здание вокзала, не дав ему пройти в зал ожидания, где находились десятки людей. Если бы это случилось, жертв было гораздо больше.

















Сегодня волгоградцы также вспомнят погибших в результате теракта в школе №1 в Беслане. В городе-герое до полудня состоятся траурные мероприятия – акция с участием молодежи в центре города и панихида в Храме Всех Святых на Мамаевом кургане.



