



В Тракторозаводском районе Волгограда прокуратура помогла взыскать компенсацию с водителя Nissan Almera. Мужчина поздним вечером 9 августа 2025 года устроил лихой заезд на ул. Николая Отрады, спровоцировав ДТП, в котором пострадала 10-месячная девочка. Инцидент произошёл у перекрёстка с ул. Академика Богомольца.

Как было установлено Госавтоинспекцией, водитель иномарки не выдержал дистанцию и влетел в автомобиль Renault Megane. В тот момент внутри находились две пассажирки, в том числе и недавно появившийся на свет ребёнок. Последней была нанесена травма головы и предплечья, а также ссадины.

Отметим, виновник аварии добровольно выплачивать средства семье отказался. В интересах девочки прокуратура предъявила иск о взыскании компенсации. Решением Тракторозаводского районного суда в пользу пострадавшей взыскано 150 тыс. рублей.