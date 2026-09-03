



Четвёртый кассационный суд поставил точку в споре о нелегальном приюте для животных. На территории СНТ «Садовод» владельцы одного из участков собрали 29 собак. Заложниками ситуации оказались соседи, которые жаловались на свободно перемещающихся по товариществу агрессивных животных, а также шум и антисанитарию. Устав от непростого соседства, садоводы подали иск в суд.

- Ворошиловский районный суд Волгограда признал действия ответчиков неправомерными, поскольку участок использовался не по целевому назначению и с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: на участке отсутствовала система утилизации отходов, часть вольеров размещалась непосредственно на грунте, а собаки покидали территорию участка, - сообщили в пресс-службе Четвёртого кассационного суда.

Решением заводчики были обязаны прекратить содержание собак на территории дачи и передать животных в специализированный приют. Кроме того, троим заявителям владельцы должны были выплатить компенсацию – по 10 тыс. рублей. Ответчики с таким вердиктом не согласились и попытались оспорить решение.

Апелляционная инстанция поддержала районный суд, однако исключила из требований передачу животных именно в официальный приют. Однако и в таком виде решение не устроило любителей животных. Ответчики подали кассационную жалобу, в которой посетовали, что содержание 29 собак на дачном участке было ошибочно истолковано как организация приюта, а само по себе содержание животных на участке не нарушает земельное законодательство. Более того, неудобства соседей зоозащитники считают недоказанными.

Отметим, оценив доводы сторон, Четвёртый кассационный суд признал жалобу ответчиков необоснованной и оставил решение коллег в силе.

Фото из архива ИА «Высота 102»