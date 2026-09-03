Волгоградская область стала шестой в РФ по размерам посевов





Волгоградская область по площади посевов сельскохозяйственных культур в 2026 году занимает шестое место в Российской Федерации и третье в Южном федеральном округе. Такие данные опубликовал Волгоградстат.

В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составила 3300 тыс. гектаров. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры, занимающие 61,6% всех посевов. Технические культуры составляют 33,9% от всех посевов, кормовые – 2,9%, картофель и овощебахчевые культуры – 1,6%. В категории картофеля и овощебахчевых культур почти половина приходится на овощи открытого грунта, на бахчевые – 36,2%.



Технические культуры в региона выращивают на площади 1120 тыс. гектаров, кормовые – на 95 тыс. гектаров. Это превышает показатели 2025 года на 5,1% и 5,6% соответственно.



