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Общество

Путин на ВЭФ затронул тему ремонта НПЗ и ситуацию с топливом

Общество 03.09.2026 13:42
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03.09.2026 13:42


Россия отбивает новые атаки на НПЗ и высокими темпами ремонтирует заводы. Об этом сообщил сегодня, 3 сентября, президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, на российских НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ.

– Вчера министр энергетики [Сергей Цивилев] доложил, что где-то процентов 10 осталось. В целом, провести ремонтных работ на 10% предприятий, – сказал глава государства. – Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.

По сообщению ТАСС, глава государства высказался и о защите гражданских объектов и НПЗ от атак, призвав укреплять ПВО. Также он сообщил, как предотвращать удары по таким предприятиям.

– Вот позавчера только ночью опять было, я уже говорил об этом в Киргизии, может быть, этой ночью тоже были, я просто не успел переговорить сейчас с руководством Минобороны, но вот позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Ну, все отбиты, – сообщил Владимир Путин.

Также он призвал россиян быть готовыми в случае постоянного дефицита топлива.

– Мы должны быть ко всему готовы – и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать, — цитируют в свою очередь главу государства «Известия».

Завершил заседание Владимир Путин словами «Вместе победим!». 

Примечательно, что накануне те же слова произнес губернатор Волгоградской области в ходе заседания организационного комитета молодежного фестиваля. Напомним, что основным итогом мероприятия, прошедшего 2 сентября в Волгограде, стала отмена феста в связи с проведением специальной военной операции. 

Фото: Александр Жолобов, фотобанк Фонда «Росконгресс» (сайт kremlin.ru)

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