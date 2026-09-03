



В Волгограде вынесен приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина в июле 2025 года вошёл в состав ОПГ и скупал у граждан банковские карты. Впоследствии «пластик» использовался для вывода украденных мошенниками миллионов.

- В обязанности фигуранта входил поиск людей, желающих за денежное вознаграждение передать имевшиеся в их пользовании банковские карты. Приобретенные таким способом электронные средства платежа впоследствии вовлекались в теневой денежный оборот, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, таким образом волгоградец заполучил 12 банковских карт, которые затем были использованы для прокачки свыше 10 млн рублей. Следствием было предъявлено фигуранту обвинение в ч. 5 ст. 187 УК РФ. Решением Центрального районного суда он приговорён к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Фото: прокуратура Волгоградской области