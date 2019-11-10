Культура

Путин поцеловал руку знаменитой землячке волгоградцев

Культура 10.11.2019 19:56
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10.11.2019 19:56




 
Сегодня президент России Владимир Путин посетил торжественный вечер  в Большом театре по случаю 90-летия композитора, народной артистки СССР, лауреата Государственных премий СССР и России Александры Пахмутовой, сообщает ИА «Высота 102».  Как говорится на сайте Кремля, глава государства поздравил Александру Пахмутову с юбилеем и информировал о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Владимир Путин поцеловал руку знаменитой  землячке волгоградцев, поблагодарил ее за все, что она сделала для страны в своей профессии. Также он заявил, что орден будет вручен Александре Пахмутовой в московском Кремле. 
Александра Пахмутова является почетным гражданином города-героя Волгограда, почетным гражданином Волгоградской области. Композитор родилась в Бекетовке в Сталинграде, училась в музыкальной школе №1. В 80-е годы Пахмутова часто приезжала на свою родину, давала концерты в ДК им. Кирова, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии. 
Фото kremlin.ru

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