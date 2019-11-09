Экология

В Волгоградской области место для проекта мечты исследуют за 35 миллионов

Экология 09.11.2019 12:08
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09.11.2019 12:08


Почти 35 млн рублей потратят на обследование территории для строительства в Волгоградской области комплекса объектов, предназначенных для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, конкурс в электронный форме на выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации для реализации обводнения поймы объявил подрядчик проекта – АО «Институт Гидропроект» (г. Москва). О том, что московский институт спроектирует комплекс для спасения от засухи заволжской части Волгоградской области, было объявлено еще 30 июля текущего года. 
Предполагается, что строительство комплекса гидротехнических сооружений должно решить проблему обводнения Волго-Ахтубинской поймы даже в периоды маловодья, так как вода будет сбрасываться непосредственно в Ахтубу. Из этой реки и получают живительную влагу ерики и протоки поймы. На создание проекта выделено 722 миллиона рублей, само строительство, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов. Объект включен в профильную госпрограмму, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней. В октябре текущего года на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о начале реализации проекта мечты.
«По вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, мы приступили к реализации наиважнейшего не только для Волгоградской области, но и всего юга России проекта по обводнению реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы. Это крупнейшая речная долина, которую образовали реки Волга и Ахтуба. Ее протяженность-450 километров, ширина -до 40 километров. На сегодняшний день мы приступили к проектированию, которое завершится к концу 2020 года. Строительство комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной стороны, решить часть экологических проблем, на территории, где проживают 500 тысяч человек, с другой - увеличить практически вдвое мелиорацию и объем производства овощей», - сказал губернатор.
Выполнение полевых инженерно-геологических изысканий должно обеспечить получение исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации строительства комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы в объеме не менее 100 м3/с с устройством ГЭС мощностью не менее 25 МВт. В состав рассматриваемых сооружений входит деривационный канал (искусственный водоток, сооружаемый вдоль русла реки – ред.). Сооружение протяженностью 30 км, как указано в документации, будет проложено от с. Верхнепогромное до с. Заяр. 

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