



«Охота на работу» прошла в волгоградском политехе вчера вечером. Большой популярностью в эту ночь карьеры пользовался стенд Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа.

Студенты не только узнали, как стать нефтяником и какую продукцию выпускает завод, но и угадали, что лежит в черном ящике и сделан ли этот предмет из нефти. К удивлению молодежи, вещи из нефтепродуктов окружают нас повсюду.

Сегодня студент, завтра – нефтяник. Не дожидаясь окончания ВУЗа ребята смогли примерить на себя все прелести взрослой жизни – надеть настоящую форму нефтяника и сфотографироваться «на трудовую».

Но главным центром притяжения молодежи стал интерактивный предсказатель. По отпечатку руки нейросеть определяла, какая нефтяная профессия подойдет студенту: оператор, инженер, лаборант, а может быть технолог?

Интерактивный формат знакомства студентов с потенциальными работодателями стал отличительной особенностью этой ночи карьеры. Ребята смогли пообщаться в неформальной обстановке с представителями компаний, посетить мастер-классы по гибким навыкам и серию различных интерактивных площадок. Свежий взгляд на привычную ярмарку вакансий студенты оценили не только из-за антуража и развлечений.





Прямо на стенде НПЗ ЛУКОЙЛа можно было заполнить анкету, чтобы после выпуска присоединиться к команде нефтепереработчиков.

Фото: предоставлено ВНПЗ ЛУКОЙЛа

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ИНН 3448017919