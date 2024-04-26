На Волжской ГЭС скорректировали сбросы для воспроизводства рыбы

Росводресурсы скорректировали работу гидроэлектростанций, задействованных в обводнении Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает V102.RU, новые указания ведомства будут действовать с 26 апреля по 15 мая.

Ранее, напомним, сообщалось, что в режиме максимально установленных сбросов воды - 26 000±500 м3/с - Волжская ГЭС будет работать до 27 апреля включительно.

Далее, согласно новым рекомендациям Росводресурсов, с 28 апреля ежедневно будут снижаться на 2000±500 куб.м/с и ко 2 мая достигнут 16000±500 куб.м/с. В этом режиме, который устанавливается для воспроизводства рыбы, Волжская ГЭС будет работать до 15 мая включительно с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

В настоящее время, как было отмечено на совещании в Росводресурсах, на 70% водпостов и гидрометрических створов Волжско-Камского каскада уровень воды ниже поймы и только в 5% случаев превышена отметка неблагоприятного явления.

Прогноз метеорологов о суммарном притоке во II квартале остался без изменений: ожидается, что водохранилища Волги и Камы пополнят 154-184 км3 воды. Норма для квартала – 159 км3.

Продолжительность работы нижневолжских водохранилищ с максимальными для периода расходами и сроки выхода на оптимальные сбросы для воспроизводства рыбы были установлены с учетом мнения научного сообщества. Как отмечается, сценарии распределения стока рассчитаны под экспертизой Института водных проблем РАН.

- Жигулёвский и Волгоградский гидроузлы сейчас обеспечивают обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Вода заходит в сложную гидрографическую сеть из множества ериков, проток и озёр. Следующая задача – создать необходимые условия для нужд рыбного хозяйства в низовьях Волги. На соответствующие режимы водохранилища выйдут в начале мае, – прокомментировал замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.