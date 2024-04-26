ФАС хочет приземлить цены на авиабилеты

Поводом послужили жалобы граждан на резкий рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования, отметили в ФАС.Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок, - говорится в заявлении антимонопольного органа, где в марте 2024 года уже возбудили дело в отношении S7.Между тем, волгоградцы также отметили рост стоимости билетов на полет в самолетах экономкласса. По данным Волгоградстата, на 1000 километров пути средний тариф составил 11 тысяч 129 рублей. С начала года стоимость авиабилетов выросла более чем на 1 тысячу рублей. Самое резкое подорожание произошло около полумесяца назад – тогда полет в самолетах на обозначенное расстояние подорожал за неделю сразу почти на четверть и лишь через некоторое время чуть подешевел.