Федеральные новости

ФАС хочет приземлить цены на авиабилеты

Федеральные новости 26.04.2024 15:11
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26.04.2024 15:11


ФАС России направила в адрес Аэрофлота, Победы, Уральских авиалиний, NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, касающейся стоимости авиабилетов. Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, авиакомпании также должны обосновать коммерческую политику в сфере ценообразования за 2023-2024 годы.
Поводом послужили жалобы граждан на резкий рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования, отметили в ФАС.
Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок, - говорится в заявлении антимонопольного органа, где в марте 2024 года уже возбудили дело  в отношении S7.
Между тем, волгоградцы также отметили рост стоимости билетов на полет в самолетах экономкласса. По данным Волгоградстата, на 1000 километров пути средний тариф составил 11 тысяч 129 рублей. С начала года стоимость авиабилетов выросла более чем на 1 тысячу рублей. Самое резкое подорожание произошло около полумесяца назад – тогда полет в самолетах на обозначенное расстояние подорожал за неделю сразу почти на четверть и лишь через некоторое время чуть подешевел.

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