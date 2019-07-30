Сегодня стало известно, что проектированием дорогостоящего комплекса гидротехнических сооружений в районе старого русла реки Ахтубы в Волгоградской области займется АО «Институт Гидропроект», входящий в энергетический холдинг «РусГидро». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании, контракт на выполнение проекта с администрацией региона подписан в конце июня текущего года, срок сдачи проекта - конец 2020 года. Сегодня официально заявлено о том, что специалисты приступают к работе над проектом, который «поможет сократить развитие засухи и опустынивания заволжской части Волгоградской области». Предполагается, что строительство комплекса гидротехнических сооружений должно решить проблему обводнения Волго-Ахтубинской поймы даже в периоды маловодья, так как вода будет сбрасываться непосредственно в Ахтубу. Из этой реки и получают живительную влагу ерики и протоки поймы. Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание по теме проектирования и строительства комплекса.





Участие в совещании приняли представители компании-проектировщика. «Мы прорабатываем несколько вариантов: от строительства канала и создания тоннелей до строительства разделительной дамбы. Готовые проекты мы представим в октябре на экологическую экспертизу, они пройдут общественные слушания — современные технологии и опыт позволяют нам выполнить каждый из них. Волгоградская область получит канал управляемой воды, возможность развития зон отдыха, это позволит обеспечить пойму водой в жаркий период», - заявил директор АО «Институт Гидропроект» Евгений Беллендир.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о начале конкурсных процедур по определению компании для подготовки проекта строительства комплекса гидротехнических сооружений стало известно в мае текущего года. На создание проекта выделено 722 миллиона рублей, само строительство, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов. Объект включен в профильную госпрограмму, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней.



















